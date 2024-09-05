Эндрю Шовлин: поговорим с Антонелли, чтобы он помягче наращивал темп

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, что команда проведёт беседу с Андреа Кими Антонелли, чтобы помочь ему исправить ошибку, из-за которой он разбил машину в первой практике на Гран-при Италии.

«Немного обидно, что он попал в аварию в Параболике. Его темп, безусловно, был хорошим, но мы поговорим с ним о том, чтобы в будущем стоит немного мягче наращивать скорость, и о том, как лучше подойти к гоночному уикенду.

Тем не менее мы с нетерпением ждём возможности снова посадить его за руль, мы выберем для этого подходящую трассу. У нас впереди много спринтерских гонок, и никто не захочет лишиться единственной тренировки, так что выбор у нас ограничен, но да, он вернётся за руль.

Конечно, он не проехал в Монце столько километров, сколько мы планировали. Так что мы так же работаем над организацией тестов для него на машинах предыдущих лет. Эта работа продолжится», — приводит слова Шовлина Daily Mirror.