«Обычно я стараюсь избегать критики». Хаккинен обвинил Переса в проблемах «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, двукратный чемпион (1998 и 1999) Мика Хаккинен считает, что Серхио Перес в последнее время подводит свою команду «Ред Булл».

«Формула-1 — очень жестокий вид спорта, и в команде есть два гонщика, которые в первую очередь соревнуются друг с другом, а уже затем – с остальными соперниками.

В данном случае разрыв между ним [Пересом] и Максом [Ферстаппеном] постоянно увеличивается. Это значит, что вы не получаете нужные данные, не получаете полную информацию от обеих машин, чтобы иметь возможность развивать машину так быстро, как это нужно. Это стало большой проблемой для прогресса «Ред Булл».

Обычно я стараюсь избегать критики, но просто расскажу факты: команде нужны два гонщика, которые готовы выложиться по полной, чтобы была возможность сравнить их данные и внести коррективы в аэродинамические или механические части машины. Нужно постоянно сравнивать, а во время гоночного уикенда времени совсем мало. Одна машина неспособна продвинуть команду вперёд. Нужны две машины, нужны два гонщика. Серхио не смог обеспечить это для команды, и это очень негативно повлияло на них», — приводит слова Хаккинена RacingNews365.