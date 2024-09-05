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Эксперт Ф-1: клан Ферстаппенов решил не оставаться в «Ред Булл» до конца контракта

Эксперт Ф-1: клан Ферстаппенов решил не оставаться в «Ред Булл» до конца контракта
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Макс Ферстаппен и его окружение не намерены до конца отрабатывать контракт с «Ред Булл», который действует до конца 2028 года. Об этом сообщает эксперт Формулы-1 Роджер Бенуа.

«Ферстаппен не выигрывал гонок с Гран-при Испании. С тех пор он лишь дважды поднимался на подиум. Напомним: Супер Макс выиграл семь из первых 10 Гран-при 2024 года.

В клане Ферстаппенов давно договорились: Макс не останется в «Ред Булл» до конца контракта. Отношения с Кристианом Хорнером испорчены. Команду покидают важные люди. Прежде всего – Эдриан Ньюи и спортивный директор Джонатан Уитли.

Но горит не только дерево, горит изба. Ферстаппен, который громко на всё жалуется, оказывается бессилен. «У нас не машина, а монстр!»

Ферстаппен хочет уйти как можно быстрее – но куда? В «Макларене» и «Феррари» мест нет как минимум до 2027 года. И «Мерседес» наконец отказался от попыток заполучить Макса на 2025 год», — пишет Бенуа.

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