Эксперт Ф-1: клан Ферстаппенов решил не оставаться в «Ред Булл» до конца контракта

Макс Ферстаппен и его окружение не намерены до конца отрабатывать контракт с «Ред Булл», который действует до конца 2028 года. Об этом сообщает эксперт Формулы-1 Роджер Бенуа.

«Ферстаппен не выигрывал гонок с Гран-при Испании. С тех пор он лишь дважды поднимался на подиум. Напомним: Супер Макс выиграл семь из первых 10 Гран-при 2024 года.

В клане Ферстаппенов давно договорились: Макс не останется в «Ред Булл» до конца контракта. Отношения с Кристианом Хорнером испорчены. Команду покидают важные люди. Прежде всего – Эдриан Ньюи и спортивный директор Джонатан Уитли.

Но горит не только дерево, горит изба. Ферстаппен, который громко на всё жалуется, оказывается бессилен. «У нас не машина, а монстр!»

Ферстаппен хочет уйти как можно быстрее – но куда? В «Макларене» и «Феррари» мест нет как минимум до 2027 года. И «Мерседес» наконец отказался от попыток заполучить Макса на 2025 год», — пишет Бенуа.