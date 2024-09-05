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«Шансы серьёзные». Гюнтер Штайнер — о переходе Ферстаппена в «Мерседес»

«Шансы серьёзные». Гюнтер Штайнер — о переходе Ферстаппена в «Мерседес»
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает вполне реалистичным переход Макса Ферстаппена в «Мерседес», так как трёхкратный чемпион Формулы-1 недоволен положением дел в «Ред Булл».

«Шансы серьёзные. Мы знаем, что Макс всегда хотел перейти в «Мерседес», и, думаю, в данный момент он не очень доволен положением дел в «Ред Булл».

В следующем году у него будет больше информации о том, как продвигается моторная программа «Ред Булл», будет много информации о состоянии моторной программы «Мерседеса». Тогда он сможет решить, что «Мерседес» лучше.

Он может заменить как Андреа Кими Антонелли, так и Джорджа Расселла. Если Джордж будет доминировать над Кими, то любовь Тото [Вольфа] к Кими быстро пройдёт. Это любовь, зависящая от результатов», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.

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