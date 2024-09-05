Ожье намерен принять участие в оставшихся этапах WRC, чтобы побороться за девятый титул

40-летний французский гонщик Себастьен Ожье намерен принять участие во всех оставшихся этапах WRC, чтобы побороться за девятый титул чемпиона мира по ралли и помочь «Тойоте» в борьбе в командном зачёте.

Изначально Ожье планировал провести сезон не на полном расписании, но сейчас у него хорошие шансы на чемпионство, поэтому он согласился на просьбы руководителя команды «Тойота» Яри-Матти Латвалы проехать все оставшиеся гонки сезона.

«Думаю, теперь всё ясно. Осталось четыре этапа, и, учитывая наше положение в чемпионате, нам нужно попытаться выиграть его.

Конечно, команда очень хотела, чтобы я выступил на всех оставшихся этапах. В двух из четырёх я и так планировал стартовать, так что мне оставалось только добавить Чили и Центральную Европу.

Даже если я не очень хочу лететь в Чили [из-за расстояния до Европы], я не могу жаловаться на то, что оказался в такой ситуации.

Всегда есть соблазн побороться за чемпионство, хотя сейчас это всё ещё маловероятно. С нынешней системой очков не так-то просто сократить разрыв, но мы попытаемся оказать давление на лидеров. Пока есть математические шансы, произойти может всё что угодно», — приводит слова Ожье Autosport.

Ожье на данный момент занимает вторую строчку в чемпионате и отстаёт от Тьерри Нёвиля на 27 очков. В командном зачёте «Тойота» уступает «Хёндэ» 20 очков.