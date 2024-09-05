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«Кик-Заубер» общался с «Маклареном» и «Феррари» насчёт Бортолето и Шварцмана — Барретто

«Кик-Заубер» общался с «Маклареном» и «Феррари» насчёт Бортолето и Шварцмана — Барретто
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«Кик-Заубер» тщательно изучает список потенциальных кандидатов на вакантное место боевого пилота на следующий год. Команда из Хинвиля общалась с «Маклареном» насчёт Габриэла Бортолето и с «Феррари» насчет Роберта Шварцмана. Об этом сообщает обозреватель официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто.

Бортолето является участником молодёжной программы «Макларена», а российский гонщик Роберт Шварцман – пилотом «Феррари» в WEC. Напомним, Шварцман провёл в составе «Кик-Заубера» первую практику на Гран-при Нидерландов в Зандворте.

Однако, по словам источников, швейцарская команда склоняется к продлению контракта с Валттери Боттасом. Финн неоднократно общался с новым боссом команды Маттиа Бинотто и мог бы предложить гоночному коллективу стабильность и огромный опыт (в его послужном списке 10 побед, 67 подиумов и 20 поул-позиций).

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