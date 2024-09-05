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В AMuS назвали ключевой фактор проигрыша «Ред Булл» «Макларену»

В AMuS назвали ключевой фактор проигрыша «Ред Булл» «Макларену»
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Устаревшая аэродинамическая труба является ключевым фактором проигрыша «Ред Булл» набравшему ход «Макларену», об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Согласно отчету AMuS, «Ред Булл» всё еще использует устаревшую аэродинамическую установку на своей фабрике в Милтон-Кинсе, которая уже достигла предела своих возможностей при измерении новых деталей. Ранее и технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше называл старую аэродинамическую трубу потенциальной причиной того, что недавние обновления RB20 не обеспечивают необходимой производительности.

«Макларен» же с конца прошлого года работает со своей новой аэродинамической трубой, строительство которой велось с 2019 года. Ранее «Макларен» тестировал свои детали на фабрике «Тойоты» в Кёльне (Германия). Это приводило к задержкам в доставке деталей обратно на базу в Уокинг и установке их на машину.

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