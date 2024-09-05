Чемпион Ф-2 считает несправедливым, что не завоевавшие титул гонщики получают место в Ф-1

Чемпион Формулы-2 Тео Пуршер считает несправедливым тот факт, что гонщики, не завоевавшие титул в младшей серии, получают место в Формуле-1, а те кто завоевал – нет.

«Я сделал на трассе всё, что мог. Конечно, некоторые скажут, что я выиграл чемпионат на третий год в Формуле-2, и это звучит не очень здорово, но я выиграл его, когда мне было 20 лет. Я самый молодой победитель гонок в Формуле-2 и Формуле-3, так что мне нечего доказывать. Мне просто нужна возможность, вот и всё.

Перешедшие из Формулы-2 в Формулу-1 парни, у которых нет титула? Считаю, что это несправедливо. Например, я считаю, что это несправедливо и по отношению к [Фелипе] Друговичу, который выиграл титул… Но таков мир Формулы-1. Я просто рад быть в паддоке. И очень надеюсь, что однажды мне выпадет шанс. Я готов отдать всё ради этого», — приводит слова Пуршера Motorsport.