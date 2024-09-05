Шовлин: GPS показал, что Хэмилтон мог претендовать в Монце на поул

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин настаивает, что Льюис Хэмилтон мог претендовать в квалификации Гран-при Италии на высокое место, об этом говорят данные GPS.

«Я уверен, что мы могли выступить немного лучше. Если посмотреть на данные GPS, то можно увидеть, что перед последним поворотом он был в пределах пяти сотых секунды от результата Ландо Норриса. Но последний поворот сложился для Льюиса не особенно хорошо.

Он потерял там немного времени, и, если бы не это, он мог бы легко оказаться на первом ряду, если бы не на поуле. Похожая история была и с Джорджем Расселлом. Он был близок к времени Ландо перед последним поворотом, но потерял там не так много, как Льюис, и в итоге квалифицировался третьим.

К сожалению для Льюиса, он показал отличную скорость во втором сегменте, но не очень хорошо выступил в третьем и откатился на шестое место. Просто сейчас всё очень плотно», — приводит слова Шовлина Crash Net.