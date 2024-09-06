Марко рассказал, как Вольф сорвал сделку по поставке «Ред Булл» моторов «Мерседес»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что у него была договорённость с Ники Лаудой о поставке моторов «Мерседес» австрийской команде, но Тото Вольф поставил на ней крест. В результате «Ред Булл» заключил соглашение с «Хондой», выиграв с японскими мотористами несколько титулов.

«Наш прежний поставщик [«Рено»], к сожалению, не смог сделать конкурентоспособный двигатель. У нас было большое соперничество с «Мерседесом», и наш босс тоже не был большим сторонником сотрудничества с ними.

Но мы сказали: слушайте, с этим нашим двигателем мы больше не можем мотивировать людей, потому что все понимают, что с ним не победить.

Я связался с Ники Лаудой. Мы ударили по рукам. Но Тото [Вольф] не поддержал эту сделку, поэтому она сорвалась.

У меня была некоторая инсайдерская информация о планах «Хонды». Так что да, мы пошли на этот шаг, который, я считаю, не был таким уж рискованным, потому что я знал, сколько они потратили на свою разработку. Они были настроены серьёзно, поэтому мы перешли на их двигатели, которые Фернандо Алонсо тогда называл мотором GP2. Мы всегда принимали смелые решения. Всегда нужно немного риска и веселья», — сказал Марко в подкасте Inside Line F1.