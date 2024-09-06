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Даниэль Риккардо рассказал, что ему нужно изменить после Гран-при Италии

Даниэль Риккардо рассказал, что ему нужно изменить после Гран-при Италии
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Пилот «РБ» Даниэль Риккардо отметил, что он должен пересмотреть свой подход к первым кругам в гонках после столкновения с Нико Хюлькенбергом из «Хааса» на Гран-при Италии в Монце.

«Неприятно, потому что в этом году у меня уже были проблемы на первых кругах. По большому счёту не думаю, что вообще много позиций отыграл на этом. Так что до этого момента всё шло неплохо, и я был более агрессивным. Но, возможно, мне было слишком весело быть жёстким. И я перестарался. Я шучу по этому поводу, но, очевидно, мне нужно лучше оценивать такие вещи и не игнорировать их. Но, кроме того, в целом мы были недостаточно быстры, так что без инцидента с Нико мы вcё равно не набрали бы очков», — приводит слова Риккардо Racingnews365.

В гонке Гран-при Италии Риккардо финишировал 13-м, а его напарник Юки Цунода сошёл с дистанции.

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