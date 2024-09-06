Бинотто высказался о Феттеле на фоне слухов о его возвращении в Формулу-1

Операционный и технический директор «Кик-Заубера» Маттиа Бинотто высказался о четырёхкратном чемпионе Формулы-1 Себастьяне Феттеле и его потенциальном возвращении в «Королевские гонки» в команду «Ауди».

«Я люблю Себастьяна. Я очень хорошо его знаю по прошлому и ценю работу с ним. Знаю, насколько он силён как человек и как гонщик. Я в «Кик-Заубере» всего несколько недель. Для начала мне нужно всё понять, осмотреться, послушать. В какой-то момент нам придётся принять решение. И это должно быть правильно для «Ауди». Не только для 2025 года, но и для будущего», — приводит слова Бинотто Sport.de.

Ранее издание oe24.at со ссылкой на советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко сообщило, что Феттель проявляет заинтересованность в возобновлении карьеры в Формуле-1. Отмечалось, что немецкий гонщик мог бы оказаться в «Ауди», контракт с которой уже подписал его соотечественник Нико Хюлькенберг.