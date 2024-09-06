Нико Росберг оценил перспективы «Ред Булл» в следующих двух гонках

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг высказал мнение, что гоночный коллектив «Ред Булл» может побороться в следующих двух гонках, несмотря на проблемы команды с болидом.

«Ред Булл» никогда не допускает ошибок на пит-стопах. Они идеальны в этом. Так что это почти символично, что в Монце даже во время пит-стопа что-то пошло не так. Что, чёрт возьми, происходит? Макс отстаёт от «Феррари» и «Макларена» на 38 секунд. Разве это не невероятно? И они не знают почему. Это тот поворот событий, который никто не мог предсказать.

Но не думаю, что всё так критично. Мне кажется, что они вернутся в строй и в следующих двух гонках. Давайте вспомним, что в Зандворте они по-прежнему были очень сильны и финишировали вторыми. Но тем не менее они сбились с пути. Я не уверен, что они смогут так быстро всё исправить», — приводит слова Росберга PlanetF1.

Следующий 17-й этап Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.