Джордж Расселл объяснил, почему сейчас Формула-1 кажется ему немного странной

Британский пилот Джордж Расселл считает, что Формула-1 кажется странной из-за неожиданных проблем «Ред Булл» и непостоянной формы «Мерседеса» и «Феррари».

«Сейчас Формула-1 немного странная, учитывая, как «Ред Булл» потерял так много темпа. А в «Феррари» испытывали трудности весь уикенд в Зандворте и во всех предыдущих гонках. Но затем они были так быстры в воскресенье на Гран-при Нидерландов и целый уикенд в Монце, и я действительно не знаю почему», — приводит слова Расселла Motorsport Week.

После Гран-при Италии Джордж Расселл подвёл итоги уикенда, отметив, что у «Мерседеса» больше нет той скорости, которая была до летней паузы.

Напомним, в гонке в Монце победу одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Замкнул тройку сильнейших ещё один пилот «Макларена» Ландо Норрис.