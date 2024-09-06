Берман высказался о предстоящем ГП Азербайджана после объявления о замене Магнуссена

19-летний британский пилот Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, высказался о предстоящем Гран-при Азербайджана, где он заменит датчанина Кевина Магнуссена. Напомним, Магнуссен был дисквалифицирован. Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.

«Это определённо более сложная задача — выходить на гонку в качестве резервного гонщика с ограниченным временем на подготовку и так далее. Мне повезло, что я делал подобное ранее в этом году в «Феррари». Так что я могу, по крайней мере, положиться на этот опыт. Также выступал в четырёх свободных тренировках за «Хаас» в VF-24 в этом сезоне. Так что, несомненно, это окажется полезным для проведения полноценного гоночного уикенда в Баку. В настоящий момент команда находится в хорошей форме. Я сделаю всё возможное, чтобы подготовиться за то время, которое у нас есть. Цель — выйти и провести сильный уикенд в Азербайджане», — приводит слова Бермана пресс-служба «Хааса».

Напомним, в нынешнем сезоне на Гран-при Саудовской Аравии Оливер Берман заменил гонщика Карлоса Сайнса, который был госпитализирован с приступом аппендицита. В гонке Оливер финишировал седьмым.