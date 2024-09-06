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В «Хаасе» прокомментировали замену Магнуссена на Бермана на ГП Азербайджана

В «Хаасе» прокомментировали замену Магнуссена на Бермана на ГП Азербайджана
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Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о замене датского гонщика Кевина Магнуссена на 19-летнего британского пилота Оливера Бермана на Гран-при Азербайджана. Напомним, Магнуссен был дисквалифицирован на одну гонку.

«Я рад, что Олли выступит за рулём VF-24 вместе с Нико в Баку. Он уже продемонстрировал большие перспективы в своих заездах в первых свободных практиках и послесезонных тестах. Оливер отлично показал себя, когда выступил за «Феррари» в Саудовской Аравии, набирав очки. Это ещё одна прекрасная возможность для Олли и команды поработать вместе, на этот раз на протяжении всего гоночного уикенда. Он не мог бы и мечтать о лучшем напарнике по команде, чем Нико, который может стать для него примером», — приводит слова Комацу пресс-служба «Хааса».

Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.

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