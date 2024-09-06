«Феррари» имеет право отозвать Бермана на ГП Азербайджана, назван запасной вариант «Хааса»

Команда Формулы-1 «Хаас» объявила, что 19-летний британский гонщик Оливер Берман заменит датчанина Кевина Магнуссена на предстоящем Гран-при Азербайджана. Однако «Феррари» имеет право отозвать Бермана во время гоночного уикенда в случае, если с боевыми пилотами «Скудерии» что-то случится. Об этом сообщает Formula1a.uno.

В таком случае за «Хаас» сможет выступить Артур Леклер, младший брат гонщика «Феррари» Шарля Леклера, так как резервист американского гоночного коллектива Пьетро Фиттипальди будет на этапе серии IndyCar.

Напомним, Кевин Магнуссен был оштрафован на 10 секунд и получил два штрафных балла за контакт с болидом гонщика «Альпин» Пьера Гасли во время минувшего Гран-при Италии. В настоящий момент на счету Магнуссена 12 баллов – что по правилам означает дисквалификацию на одну гонку, – в связи с чем пилот «Хааса» пропустит ближайший этап Формулы-1.

Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.