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«Ред Булл» пожертвует развитием болида следующего года ради новых обновлений RB20

«Ред Булл» пожертвует развитием болида следующего года ради новых обновлений RB20
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» планирует представить следующий пакет обновлений, сконцентрированный на днище болида, на Гран-при США в Остине. Об этом сообщает Formula1a.uno. 19-й этап Формулы-1 пройдёт с 18 по 20 октября.

Пьер Ваше, технический директор «Ред Булл», решил направить часть ресурсов, которые уже были сосредоточены на болиде 2025 года, на решение проблем с RB20. Это замедлит разработку автомобиля следующего года, но позволит избежать нынешних технических трудностей в будущем.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» занимает первое место, в распоряжении гоночного коллектива 446 очков. «Макларен» после Гран-при Италии сократил отставание от «быков» на восемь очков.

Ранее руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер назвал абсолютную причину последних проблем «Ред Булл».

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