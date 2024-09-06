Вассёр пытался переманить гоночного инженера Ферстаппена в «Феррари»

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр летом этого года сделал предложение гоночному инженеру пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе присоединиться к «Скудерии». Об этом сообщает SoyMotor со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, Вассёр предложил Ламбьязе стать гоночным инженером семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, который присоединится к «Феррари» в сезоне-2025. Однако Джанпьеро Ламбьязе отказался от перехода из «Ред Булл».

В настоящий момент в Кубке конструкторов команда «быков» лидирует, в её распоряжении 446 очков. На втором месте располагается «Макларен», который уступает «Ред Булл» восемь очков. «Феррари» занимает третью позицию (407 очков).