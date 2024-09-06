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Шарль Леклер попал в нелепую аварию в Монако

Шарль Леклер попал в нелепую аварию в Монако
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию на улице в Монако. Леклер въехал в автомобиль, который находился перед ним на дороге. В результате монегаск повредил крыло своей машины Ferrari Purosangue. Стоимость автомобиля составляет $ 400 тыс.

Напомним, Шарль Леклер стал победителем минувшей гонки Гран-при Италии. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Замкнул тройку сильнейших ещё один пилот «Макларена» Ландо Норрис.

В настоящий момент в Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл», в распоряжении команды 446 очков. На втором месте располагается «Макларен», который уступает «Ред Булл» восемь очков. «Феррари» занимает третью позицию (407 очков).

В личном зачёте по-прежнему лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Норриса на 62 очка. Шарль Леклер занимает третье место, у него 217 очков.

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