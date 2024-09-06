В Porsche представили уникальный Taycan, раскраску которого готовили почти год

Компания Porsche представила автомобиль Taycan Turbo S в уникальной раскраске, вдохновлённой нефритом. Разработка ливреи, которая под разными углами меняет оттенок и потребовала использования специальной пигментной краски, заняла, по сообщению Porsche, почти год.

Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade Фото: Porsche

Автомобиль получил название Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade и создан в рамках программы Sonderwunsch в единственном экземпляре. В разработке облика машины также участвовали Porsche Asia Pacific и Porsche Exclusive Manufaktur. Главная идея проекта — отразить динамику и инновации Юго-Восточной Азии в облике автомобиля.

Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade Фото: Porsche

Технически Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade представляет собой обновлённый Taycan, презентация которого состоялась в феврале 2024 года. Мощность электрической силовой установки машины составляет 700 кВт (952 л. с.). До 100 км/ч этот автомобиль разгоняется за 2,4 секунды — на 0,4 секунды быстрее предыдущей версии.

Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade Фото: Porsche

Публичный дебют Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade состоится 5 сентября в Сингапуре, после чего машина побывает на нескольких выставках в Азии и будет выставлена на аукцион в 2025 году.