Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Porsche представили уникальный Taycan, раскраску которого готовили почти год

В Porsche представили уникальный Taycan, раскраску которого готовили почти год
Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Porsche представила автомобиль Taycan Turbo S в уникальной раскраске, вдохновлённой нефритом. Разработка ливреи, которая под разными углами меняет оттенок и потребовала использования специальной пигментной краски, заняла, по сообщению Porsche, почти год.

Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade

Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade

Фото: Porsche

Автомобиль получил название Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade и создан в рамках программы Sonderwunsch в единственном экземпляре. В разработке облика машины также участвовали Porsche Asia Pacific и Porsche Exclusive Manufaktur. Главная идея проекта — отразить динамику и инновации Юго-Восточной Азии в облике автомобиля.

Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade

Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade

Фото: Porsche

Технически Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade представляет собой обновлённый Taycan, презентация которого состоялась в феврале 2024 года. Мощность электрической силовой установки машины составляет 700 кВт (952 л. с.). До 100 км/ч этот автомобиль разгоняется за 2,4 секунды — на 0,4 секунды быстрее предыдущей версии.

Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade

Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade

Фото: Porsche

Публичный дебют Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade состоится 5 сентября в Сингапуре, после чего машина побывает на нескольких выставках в Азии и будет выставлена на аукцион в 2025 году.

У Taycan Turbo GT сил ещё больше:
Самый мощный дорожный «Порше»: нажми кнопку — получишь 1110 л. с.!
Видео
Самый мощный дорожный «Порше»: нажми кнопку — получишь 1110 л. с.!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android