Райкконен — о подписании Антонелли: уверен, в «Мерседесе» знают, как его подготовить

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира 2007 года Кими Райкконен высказался о 18-летнем итальянце Андреа Кими Антонелли, который станет боевым гонщиком «Мерседеса» в сезоне-2025.

«Это здорово. Думаю, в следующем году будет много новых лиц в Формуле-1, новых гонщиков, которые подписали контракт с командами. Это хорошо для спорта. Здорово, что в чемпионате участвует итальянец. Думаю, это хорошо для всех.

Я уверен, в «Мерседесе» знают, как его подготовить. Очевидно, сейчас у них есть симуляторы. Когда я начинал, то такого не было: ты запрыгивал в машину и ехал. Думаю, теперь перейти в Формулу-1 стало намного проще во многих отношениях. Можно проводить множество тестов и готовиться. Желаю им и всем остальным всего самого наилучшего», — приводит слова Райкконена Crash.net.

Андреа Кими Антонелли заменит семикратного чемпиона мира пилота Льюиса Хэмилтона, который присоединится к «Феррари» в следующем сезоне Формулы-1.