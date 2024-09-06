Марко заявил, что раньше Ньюи имел огромное значение для «Ред Булл», сейчас — нет

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, может ли один человек оказывать влияние на результаты всей команды в Формуле-1.

«И один человек может иметь значение. В то время, когда мы только начинали в Формуле-1, ни у кого не было опыта, как выигрывать гонки и чемпионаты. Поэтому на том этапе даже один человек имел огромное, решающее значение. Сейчас у нас в команде 2000 человек. Поэтому сейчас именно команда имеет значение.

Сейчас у вас гораздо больше инструментов моделирования. У вас гораздо больше данных. Теперь ни один человек не имеет такого значения. Но когда пришел Эдриан Ньюи, он сделал разницу», — рассказал 81-летний австриец в подкасте Inside Line F1.

Следующий этап сезона-2024 — Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.