Ландо Норрис: мне нравится разочаровывать людей

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о том, как он изменился ментально с момента своего дебюта в Формуле-1.

«Я внутренне чувствую, что сильно изменился с тех пор, как пришел в Формулу-1. Не знаю, может кто-то скажет, что в плохую сторону, кто-то – в хорошую. В конце концов, главное, что я остаюсь самим собой. Мне нравится разочаровывать людей и высказывать своё собственное мнение, иногда правильное или неправильное.

Думаю, когда я пришел в Формулу-1, то был слишком озабочен этим, и не в плохом смысле, просто я больше заботился о мнении других людей, вместо того, чтобы просто заниматься своими делами, развиваться и быть самим собой. Спустя время, сосредоточившись на своей работе, я нашел хороший баланс в жизни и теперь больше наслаждаюсь временем, проведённым вне трассы. Приятно вернуться домой, отключиться от всего и просто наслаждаться личной жизнью.

Когда я смотрю фотографии и видео 2019, 2020, 2021 годов, смотрю на себя и думаю: «О, тогда я был совсем другим». Но я всё еще люблю то, чем занимаюсь, иначе меня бы здесь уже не было, просто я уже мыслю немного иначе», — приводит слова Норриса официальный сайт Формулы-1.