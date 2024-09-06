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Внедорожник из фильма «Форсаж 8» выставлен на аукцион

Внедорожник из фильма «Форсаж 8» выставлен на аукцион
Local Motors Rally Fighter
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На онлайн-площадке SBX Cars на продажу выставлен внедорожник Local Motors Rally Fighter 2013 года выпуска. Представленный экземпляр примечателен тем, что в фильме «Форсаж 8» на нём ездила героиня Мишель Родригес.

Local Motors Rally Fighter

Local Motors Rally Fighter

Фото: sbxcars.com

Автомобиль Rally Fighter компания Local Motors представила в 2009 году. Под капотом у внедорожника 6,2-литровый двигатель GM LS3 V8 мощностью 321 кВт (436 л. с.). Одна из особенностей машины в том, что это автомобиль с открытым дизайном — чертежи машины доступны всем желающим в рамках лицензии Creative Commons, а создавались они с участием энтузиастов по всему миру.

Local Motors Rally Fighter

Local Motors Rally Fighter

Фото: sbxcars.com

В общей сложности Local Motors выпустила 50 экземпляров Rally Fighter. Сроки проведения торгов и ожидаемая стоимость лота не называются.

Напомним, что в январе на площадке Bring a Trailer была со второй попытки продана багги из фильма «Форсаж 7».

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