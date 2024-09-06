Тото Вольф: мы можем выжать один сильный круг, но тогда нарушается баланс

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф отметил, что их машина W15 после летнего перерыва стала более нервной в управлении.

«Думаю, мы можем выжать один сильный [квалификационный] круг, что в принципе является хорошей новостью. Но тогда нарушается баланс, он не настолько хорош, чтобы шины работали в гонке как надо.

Эта особенность стала проявляться с Гран-при Нидерландов в Зандворте. Всё больше управляемость находится на грани, всё труднее найти правильный баланс», — приводит слова Тото Вольфа издание Motorsport.

Напомним, в Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл», «Макларен» сократил отставание от лидирующего в командном зачёте австрийского гоночного коллектива до восьми очков. «Мерседес» занимает четвёртую позицию, уступая «Ред Булл» 154 очка.