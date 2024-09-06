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Мартин Брандл: Антонелли — самый счастливый молодой гонщик, которого я когда-либо знал

Мартин Брандл: Антонелли — самый счастливый молодой гонщик, которого я когда-либо знал
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на телевидении Мартин Брандл пошутил, что никогда не встречал столь удачливого молодого гонщика, как Андреа Кими Антонелли, учитывая то, как мягко Тото Вольф и Джордж Расселл отреагировали на его аварию в Монце.

«Думаю, он самый счастливый молодой гонщик, которого я когда-либо знал. Потому что Тото его любит. Он, несомненно, очень талантливый молодой человек, но он разбивает машину, и Тото такой: «Ты видел, как быстро он ехал, прежде чем разбил её?»

Я пытаюсь вспомнить, что говорили в таких случаях [бывшие руководители команд Формулы-1] Кен Тиррелл или Рон Деннис. И тут Джордж, чью машину он только что разбил, говорит: «У него прекрасное будущее. Я очень рад, что он будет выступать за нас». Они были очень добры к нему!

Но, если без шуток, то Кими, несомненно, большой талант. Впрочем, были и другие большие чемпионы картинга, которые приходили в Формулу-1, но терпели неудачу и проигрывали. Но у этого молодого парня большая поддержка, и он, конечно, очень молод, поэтому еще будет совершать ошибки, и они это знают, но он не может совершать их слишком много», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

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