Мика Хаккинен рассказал, как Култхард помешал ему завоевать титул

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1998 и 1999 годов Мика Хаккинен призвал руководство своей бывшей команды оказать полную поддержку Ландо Норрису в борьбе за чемпионский титул в этом сезоне.

«Как бы поступил я на месте руководства? Это очень сложный вопрос, поскольку здесь задействовано множество факторов. Если трезво взглянуть на факты, то станет ясно: самый быстрый гонщик получает все лавры, а другой — делает то, что ему говорят. Обоим даётся шанс победить. Если не удаётся победить, бросаешь на стол пачку бумаг и говоришь, что так не будет!

Сегодня гонки сильно изменились. Я бы сразу принял решение в пользу Норриса. На данный момент это логично. Это не было традиционной политикой «Макларена», но команда должна найти консенсус.

В моей ситуации с Дэвидом Култхардом я сперва выиграл первый титул, затем второй. На следующий год мы снова поехали вместе, и я несколько раз за сезон передавал в боксы по радио: «Скажите Дэвиду, чтобы пропустил меня!» У меня был шанс выиграть чемпионат, а этот парень меня сдерживал.

Но Рон Деннис до последнего не принимал решения, пока кто-то не терял все шансы на титул. И конечно, такой подход стоил мне еще одного титула! Конечно, я понимал Дэвида. Он тоже хотел победить. Но эх… да ладно!» — приводит слова Хаккинена PlanetF1.