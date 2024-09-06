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Вольф признал, что ошибки Антонелли будут более заметны, чем первые ошибки Расселла

Вольф признал, что ошибки Антонелли будут более заметны, чем первые ошибки Расселла
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф признал, что ошибки Андреа Кими Антонелли в его первый сезон в Формуле-1 будут более заметны, чем ошибки Джорджа Расселла, когда тот выступал в составе «Уильямса».

«Очевидно, мы усвоили урок. Джордж, возможно, слишком долго был в «Уильямсе». Он допускал там некоторые ошибки, но они были не так заметны. Теперь, когда мы ускорили карьеру Кими, его ошибки будут более заметны, потому что он будет делать их в «Мерседесе».

Но мы абсолютно готовы к этому, и видеть этих двух парней — полноценных юниоров «Мерседеса», теперь выступающих в Формуле 1 — действительно здорово. Это свидетельство работы нашей юниорской программы», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.

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