Эдди Джордан посоветовал Хорнеру руководить с дубинкой в руках

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан рассказал, что бы он сделал на месте Кристиана Хорнера, чтобы исправить ситуацию в «Ред Булл».

«Что бы вы сделали в первую очередь? Вы бы сказали: «Ладно, ребята, хватит этого дерьма.

Сперва нам нужно изучить факты: «Все инженеры, приходите в зал совещаний, мы поговорим по душам, именно там, где мы сейчас находимся».

Какие у нас были настройки в начале сезона? Какие у нас были настройки, когда мы выигрывали гонки с преимуществом в 15 секунд, и так далее, и мы мчали на максимальной скорости?

Что изменилось? Расскажите мне об обновлениях, потому что, как ни странно, они не сработали. Вы обманываете себя. Вы пытаетесь поверить данным аэродинамической трубы, которая, очевидно, неверны.

Давайте сделаем шаг назад, вернёмся туда, где мы были, начнём оттуда и убедимся, что ничего не изменится, пока мы не сможем гарантировать, что станем быстрее.

Мне жаль, но я так к этому отношусь. Это уже катастрофа. Кристиану Хорнеру придётся взять большую дубинку и начать руководить с её помощью. Мы все ругали Переса, но, возможно, Чеко едет на пределе того, что позволяет машина. А Макс за счет мастерства делает больше», — сказал Джордан в подкасте Formula for Success.