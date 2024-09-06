Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Андреа Стелла: помощь, которую Пиастри окажет Норрису, это работа на его же будущее

Андреа Стелла: помощь, которую Пиастри окажет Норрису, это работа на его же будущее
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что Оскар Пиастри поработает на своё собственное будущее, если поможет Ландо Норрису выиграть нынешний чемпионат Формулы-1.

«Думаю, если то, что мы говорим Оскару, разумно и соответствует таким принципам, как справедливость, то для него это будет большим стимулом поддержать своего товарища по команде в битве за титул. Думаю, тогда он нормально отреагирует на это.

Это большой стимул, даже если он будет вторым гонщиком. Не забывайте, что Оскар проводит лишь второй сезон в Формуле-1. Будущее — за Оскаром, и ему нужно понять, что помощь, которую он окажет Норрису или команде, это работа на его же будущее», — приводит слова Стеллы RacingNews365.

Следующий этап сезона-2024 — Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.

Материалы по теме
Опрос
Должен ли «Макларен» применить командную тактику, сделав Норриса первым номером?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android