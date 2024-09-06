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«Это антиреклама». Росберг раскритиковал «Альпин»

«Это антиреклама». Росберг раскритиковал «Альпин»
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг раскритиковал руководство французской команды «Альпин» за намерение отказаться от использования моторов «Рено» и перейти на двигатели конкурентов.

«Это ведь очень успешная компания по производству двигателей. Мы хотим разнообразия. Мне кажется, наличие моторов «Мерседес» на болидах «Альпин» не имеет смысла. Это совершенно неправильно.

В любом случае, в долгосрочной перспективе это не принесёт им никакой пользы, потому что они здесь ради рекламы, а реклама так не работает. Установка двигателя «Мерседес» на машину «Альпин» — это антиреклама.

Говорить, что наши двигатели недостаточно хороши — это антиреклама!» — сказал Росберг в эфире телеканала Sky Sports.

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