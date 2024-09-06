Норрис рассказал, что думает о новичке «Мерседеса» Антонелли

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказал мнение о новичке «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Он будет выступать в Формуле-1, потому что он, вероятно, достаточно хорош, чтобы быть там, и Тото [Вольф] видит в нём потенциал. Он хорошо зарекомендовал себя в младших сериях и двигается дальше.

Думаю, это большой скачок — перейти из Формулы-4 в Формулу-2. Да, это большой скачок, так что, вероятно, ему было нелегко, но перейти из Формулы-2 сразу в Формулу-1 — это ещё больший шаг. Уверен, у него будет большая программа подготовки, больше, чем была у большинства из нас. Это всегда сопровождается давлением и подобными вещами. Так что, если он хорошо с этим справится, а он, знаете ли, будет учиться у своего напарника — одного из лучших гонщиков в пелотоне, то он быстро наберёт обороты», — приводит слова Норриса GP Blog.