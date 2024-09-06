Хельмут Марко: «Ред Булл» не покупает звёзд, мы их создаём

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о подходе австрийской команды по формированию своего состава пилотов.

«Я очень горжусь тем, что мы в своё время подписали Феттеля и Ферстаппена. Они оба вышли из нашей юниорской программы и стали чемпионами мира. Один из лозунгов Дитриха Матешица гласил: «Мы не покупаем звёзд, мы их создаём».

Если вы посмотрите на футбольные или хоккейные команды, у них есть юношеские академии, и они сами готовят спортсменов и спортсменок», — сказал Марко в подкасте Inside Line F1.

Напомним, Себастьян Феттель завоевал четыре титула в составе «Ред Булл», Макс Ферстаппен – на данный момент три.

После 16 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка.