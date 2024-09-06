Квят опроверг заявление, что он не смог выступить в японской Супер Формуле из-за санкций

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Даниил Квят опроверг заявление о том, что он не смог получить рабочую визу и выступить в японской Супер Формуле из-за антироссийских санкций.

«Ничто не мешает мне работать в Японии, при условии, что будет составлен надлежащий трудовой договор.

Я не смог дебютировать в Супер Формуле из-за провалившихся переговоров между спонсором и командой, с которой я вёл переговоры.

Что касается лично меня, я по-прежнему хочу участвовать в гонках Супер Формулы и открыт для дальнейших переговоров и обсуждений», — приводит слова Квята Motorsport.

Ранее руководитель команды TGM Grand Prix Кацухиро Ихеда заявил, что вёл переговоры с Квятом, но не смог нанять его из-за антироссийских санкций.