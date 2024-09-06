Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон эмоционально высказался о последнем европейском этапе в сезоне-2024 – Гран-при Италии в Монце, который он провёл в составе своей нынешней команды.

«Покидая Монцу я понял, что это была последняя европейская гонка в этом году. В последний раз я был в нашей инженерной комнате [в моторхоуме], которая 12 лет была моим домом. Это был особый период в моей жизни, с которым связано так много эмоций.

Я чувствую гордость и благодарность. Эти воспоминания останутся со мной навсегда, как и начинающийся со следующего года новый период», — написал Льюис Хэмилтон в соцсетях.

Напомним, со следующего года Льюис Хэмилтон будет выступать за «Феррари».

Следующий этап сезона-2024 — Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.