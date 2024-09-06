Леклер призвал «Феррари» к перезагрузке после победы на Гран-при Италии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что его команда должна перезагрузиться после Гран-при Италии, чтобы избежать новой серии провальных результатов, которые были после его предыдущей победы на Гран-при Монако.

«Мы не должны зацикливаться на гонке, которую только что выиграли. Очень важно, чтобы по возвращении на базу мы отбросили всё, что произошло за этот уикенд.

Нужно извлечь из этого этапа урок и попытаться всё проанализировать, но нам следует оставить эмоции в стороне, перезагрузить команду и отправиться в Баку без завышенных ожиданий, потому что на данный момент команда не на том уровне.

Монца — очень специфическая трасса. В этот уикенд мы были очень сильны, но в Баку, возможно, всё будет совсем по-другому, и в Сингапуре тоже будет совсем по-другому. Так что нам нужно перезагрузиться.

Мы провели эту перезагрузку после Монако, но у нас были большие колебания от этапа к этапу. Потом у нас было три или четыре худших гонки сезона, просто потому что пытались понять, что происходит с нашей машиной.

Надеюсь, нам не придётся снова пройти через такое. И я не думаю, что это произойдёт», — приводит слова Леклера RacingNews365.