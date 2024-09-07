Ожье: Нёвилю следует перестать плакать и научиться открывать дорогу

Восьмикратный чемпион мира по ралли, 40-летний французский гонщик Себастьен Ожье высказал несколько резких слов в адрес своего соперника по борьбе за титул Тьерри Нёвиля.

Комментарии Ожье в адрес гонщика «Хёндэ» прозвучали после того, как Себастьен выиграл три из шести спецучастков первого дня Ралли Греции, где он стартовал вторым, позади Нёвиля.

Сперва у Нёвиля были проблемы с мотором, но затем на «Тойоте» Ожье произошла поломка турбонаддува, в результате чего Себастьен опустился на четвёртое место с отставанием от Нёвиля на 1 минуту 41 секунду.

«Я не знал [о проблемах с турбонаддувом у напарника по команде Элфина Эванса]. Я просто вёл гонку как обычно и до поломки мы сделали всё, что могли.

Мы доказали, что лидер чемпионата не так уж быстр. Он открывал дорогу, а мы шли за ним и выиграли у него 45 секунд на четырёх спецучастках. Может быть, ему стоит перестать плакать и научиться открывать дорогу», — приводит слова Ожье Motorsport.

Ожье на данный момент занимает вторую строчку в чемпионате и отстаёт от Тьерри Нёвиля на 27 очков. В командном зачёте «Тойота» уступает «Хёндэ» 20 очков.