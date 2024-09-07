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Расселл настаивает, что «Мерседес» не может полагаться лишь на свой мотор

Расселл настаивает, что «Мерседес» не может полагаться лишь на свой мотор
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что у его команды хорошие перспективы на ближайшее будущее, но она не может полагаться лишь на свои прекрасные двигатели.

«2026 год будет для «Мерседеса» очень интересным. Я пока не продлил свой контракт, но, честно говоря, я об этом пока даже и не думаю.

«Мерседес» будет в хорошем положении, особенно в плане моторов, но не только у нас будут моторы «Мерседес». Так что мы не можем полагаться лишь на, вероятно, прекрасный мотор.

У «Макларена» будет такой же прекрасный мотор, у «Уильямса» тоже будет такой же прекрасный мотор.

В данный момент «Макларен» обыгрывает нас. И я не считаю их клиентской командой, потому что все равны. Они — другая команда, но с таким же мотором, и на данный момент они справляются со своей работой лучше нас», — приводит слова Расселла RacingNews365.

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