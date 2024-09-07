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Вассёр готов в будущем снова поработать с покидающим «Феррари» Сайнсом

Вассёр готов в будущем снова поработать с покидающим «Феррари» Сайнсом
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Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что в будущем готов снова поработать с покидающим в конце года «Скудерию» Карлосом Сайнсом-младшим.

«Да, конечно, я готов снова поработать с ним в будущем.

Честно говоря, я испытываю огромное уважение к Карлосу и к тому, что он сделал для «Феррари». Как вы знаете, для него это было непростое испытание, но он очень хорошо делает свою работу. Он смог остаться профессионалом в таких сложных обстоятельствах.

Я прекрасно вижу, что он даёт команде, что давал нам в прошлом году, и он сыграл важную роль в нашем прогрессе в прошлом году, когда летом у нас был тяжёлый период. Я очень рад, что у меня есть Карлос, и мы будем поддерживать с ним очень хорошие отношения», — приводит слова Вассёра Race Fans.

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