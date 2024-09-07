Серхио Перес: буду помогать нашим инженерам на фабрике

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подтвердил, что его команда выяснила причины своих проблем, которые привели к заметному спаду в её результатах.

«Хорошо, что теперь у нас не осталось вопросов. Мы точно знаем, в чём проблема, мы можем чётко увидеть её в наших данных, но вопрос только в том, как быстро мы её исправим и как мы справимся с этой задачей.

Я буду помогать нашим инженерам непосредственно на нашей фабрике, потому что следующие несколько недель будут крайне важными», — приводит слова Переса RacingNews365.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» планирует представить следующий пакет обновлений, сконцентрированный на днище болида, на Гран-при США в Остине. При этом Пьер Ваше, технический директор команды, решил направить часть ресурсов, которые уже были сосредоточены на болиде 2025 года, на решение проблем с RB20.