Эндрю Шовлин объяснил, почему в Монце в кокпите W15 было очень горячо

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался о причинах жалоб Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла на жару в кокпите их болидов W15 на Гран-при Италии в Монце.

«Самой главной причиной стало то, что в Монце было очень жарко. Сиденье и кокпит всегда сильно нагреваются, ведь двигатель выделяет много тепла, которое нужно рассеять.

У вас также есть много электронных компонентов, которые работают довольно интенсивно и тоже генерируют температуру, поэтому вам нужно вывести её из кокпита.

Кроме того, на прямых Монцы есть несколько мест, где планки днища соприкасаются с дорогой, и это само по себе создаёт температуру за счёт трения, которая начинает передаваться через днище на сиденье пилота.

Есть многочисленные источники тепла, которые повышают температуру, и кокпит нагревается значительно выше температуры тела гонщика, после чего ему становится очень трудно охладиться, и жара всё время нарастает.

Они привыкли ездить в таких сложных условиях, просто когда гонки проходят в жару, это становится немного экстремальным», — приводит слова Шовлина RacingNews365.