Леклер: мы можем быть на одном уровне с «Маклареном»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил эффективность последнего обновления своей машины и высказался о текущем уровне конкурентоспособности своей команды.

«Это обновление, безусловно, приблизило нас к «Макларену», но думаю, что этого ещё недостаточно, чтобы наша машина стала лучшей на других трассах в оставшейся части сезона.

Сингапур, возможно, может стать для нас удачной трассой. На других трассах, я считаю, мы на шаг позади «Макларена» и «Ред Булл». Но в Монце мы увидели, что, если сделаем всё идеально, можем быть на одном уровне с «Маклареном».

Мы сделали несколько шагов вперёд. Думаю, нам нужны ещё несколько», — приводит слова Леклера Motorsport.

Следующий этап сезона-2024 — Гран-при Азербайджана — состоится с 13 по 15 сентября.