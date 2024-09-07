Итальянское издание раскрыло, как в «Астон Мартин» обходят лимит на бюджеты

Итальянское издание Funo Analisi Tecnica рассказало, как в «Астон Мартин» обходят лимит на бюджеты.

В эпоху ограничения бюджетов затраты на зарплаты персоналу представляют собой одну из наиболее значительных статей расходов в бюджетах каждой команды. Планирование бюджета в команде Формулы-1 стало очень непростым занятием. Некоторые топ-команды идут на уловки, например, устраивая сотрудников по программе Формуле-1 на неполный рабочий день, что позволяет избегать отражения их полной зарплаты в отчётах для ФИА.

В последние дни было много дискуссий о предстоящем переходе Эдриана Ньюи в «Астон Мартин». Ранее Лоуренс Стролл привлёк в команду и других известных специалистов, таких как Энди Коуэлл, Энрико Кардиле, Дэн Фэллоуз. Но вряд ли команда может позволить себе столь дорогостоящий набор специалистов.

Funo Analisi Tecnica пишет, что, по их информации, похоже, что «Астон Мартин» решил вознаградить некоторых сотрудников акциями компании. Поступая таким образом, они сокращают значительную часть своей зарплатной ведомости и вписываются в лимит бюджетов.