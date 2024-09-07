Кирилл Куцков прорвался на подиум гонки Ф-4 после того, как заглох на старте

Российский гонщик Кирилл Куцков занял второе место в первом заезде предпоследнего этапа Формулы-4 Центрально-Европейской зоны, который проходит в эти дни на трассе в Брно.

Накануне Куцков показал лучшее время в квалификации и стартовал с поул-позиции, однако на старте автомобиль россиянина заглох. Кирилл смог начать движение, но откатился на шестое место. Тем не менее Куцков продолжил атаковать, опередил нескольких соперников и вырвался на вторую позицию, уступив победителю Максу Кархану менее секунды.

Тройку призёров замкнул Мирослав Микеш, четвёртым финишировала Джоан Чиконте, а на пятой строчке гонку закончил лидер чемпионата Оскар Вурц, сын экс-пилота Формулы-1 Александера Вурца.

Вторая и третья гонки уикенда пройдут в воскресенье, 8 сентября.