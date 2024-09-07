Баньяя выиграл квалификацию Гран-при Сан-Марино MotoGP. Морбиделли — 2-й, Бедзекки — 3-й
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В Мизано-Адриатико (Италия) завершилась квалификация 15-го этапа сезона MotoGP Гран-при Сан-Марино, лучший результат по итогам которой показал действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя. Второй результат показал его соотечественник Франко Морбиделли («Дукати»). Итальянскую тройку лучших замкнул Марко Бедзекки (тоже «Дукати»).
MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Квалификация:
1. Франческо Баньяя («Дукати») — 1:30.304.
2. Франко Морбиделли («Дукати») +0.285.
3. Марко Бедзекки («Дукати») +0.305.
4. Хорхе Мартин («Дукати») +0.341.
5. Педро Акоста («КТМ») +0.352.
6. Брэд Биндер («КТМ») +0.444.
7. Алекс Маркес («Дукати») +0.574.
8. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.596.
9. Марк Маркес («Дукати») +0.625.
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.750.
MotoGP 2024. Этап 15, Мизано-Адриатико, Италия
Гран-при Сан-Марино. Квалификация 2
07 сентября 2024, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
1:30.304
2
Франко Морбиделли
Ducati
+0.285
3
Марко Бедзекки
Ducati
+0.305
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