Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Франческо Баньяя выиграл квалификацию Гран-при Сан-Марино 2024 MotoGP. Морбиделли — второй, Бедзекки — третий

Баньяя выиграл квалификацию Гран-при Сан-Марино MotoGP. Морбиделли — 2-й, Бедзекки — 3-й
Аудио-версия:
Комментарии

В Мизано-Адриатико (Италия) завершилась квалификация 15-го этапа сезона MotoGP Гран-при Сан-Марино, лучший результат по итогам которой показал действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя. Второй результат показал его соотечественник Франко Морбиделли («Дукати»). Итальянскую тройку лучших замкнул Марко Бедзекки (тоже «Дукати»).

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Квалификация:

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 1:30.304.
2. Франко Морбиделли («Дукати») +0.285.
3. Марко Бедзекки («Дукати») +0.305.
4. Хорхе Мартин («Дукати») +0.341.
5. Педро Акоста («КТМ») +0.352.
6. Брэд Биндер («КТМ») +0.444.
7. Алекс Маркес («Дукати») +0.574.
8. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.596.
9. Марк Маркес («Дукати») +0.625.
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.750.

MotoGP 2024. Этап 15, Мизано-Адриатико, Италия
Гран-при Сан-Марино. Квалификация 2
07 сентября 2024, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
1:30.304
2
Франко Морбиделли
Ducati
+0.285
3
Марко Бедзекки
Ducati
+0.305
Материалы по теме
Марк Маркес выиграл гонку MotoGP на ГП Арагона, Баньяя столкнулся с Алексом Маркесом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android