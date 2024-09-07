Баньяя выиграл квалификацию Гран-при Сан-Марино MotoGP. Морбиделли — 2-й, Бедзекки — 3-й

В Мизано-Адриатико (Италия) завершилась квалификация 15-го этапа сезона MotoGP Гран-при Сан-Марино, лучший результат по итогам которой показал действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя. Второй результат показал его соотечественник Франко Морбиделли («Дукати»). Итальянскую тройку лучших замкнул Марко Бедзекки (тоже «Дукати»).

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Квалификация:

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 1:30.304.

2. Франко Морбиделли («Дукати») +0.285.

3. Марко Бедзекки («Дукати») +0.305.

4. Хорхе Мартин («Дукати») +0.341.

5. Педро Акоста («КТМ») +0.352.

6. Брэд Биндер («КТМ») +0.444.

7. Алекс Маркес («Дукати») +0.574.

8. Энеа Бастьянини («Дукати») +0.596.

9. Марк Маркес («Дукати») +0.625.

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.750.