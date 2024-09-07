Дэвидсон: я пилот симулятора «Мерседеса», но во время уикендов прекращаю общаться с ними

Бывший гонщик Формулы-1 Энтони Дэвидсон рассказал, как разделяет свои обязанности пилота симулятора «Мерседеса» с работой в качестве эксперта на телевидении.

«Мне нравится стоять за микрофоном или перед площадкой Sky — я отношусь к этому совершенно беспристрастно.

На самом деле, во время гоночного уикенда я полностью прекращаю всякое общение с командой, чтобы иметь возможность быть более искренним в своих суждениях, а также в том, как я комментирую их результаты. Во многих отношениях я, возможно, немного более суров к ним, чем к другим командам.

Я знаю, какая работа ведётся за кулисами этой команды, и знаю, сколько крови, пота и слёз вложено в работу такой успешной команды Формулы-1.

Между этапами я активно работаю с командой на симуляторе — это небольшая роль, я воспринимаю её как небольшую, но мне нравится подходить к ней с полной самоотдачей, чтобы попытаться извлечь максимум из будущих разработок, помочь извлечь максимум из машины, когда они там, на трассе», — рассказал Дэвидсон в подкасте Sky Sports F1.

Энтони Дэвидсон работает на симуляторе «Мерседеса» с 2010 года.