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Sky: стоимость «Астон Мартин» резко возрастёт, в команду придут два крупных инвестора

Стоимость «Астон Мартин» резко возрастёт, поскольку в команду придут два крупных инвестора — Accel и HPS Investment Partners. Об этом сообщает Sky Sports.

Сообщается, что HPS Investment Partners, американская фирма, управляющая активами на сумму около $ 115 млрд, и Accel, один из гигантов сектора венчурного капитала Кремниевой долины, близки к инвестированию сотен миллионов долларов в холдинговую компанию команды.

Источники, близкие к Формуле-1, сообщили, что инвестиции Accel и HPS, как ожидается, повысят стоимость команды «Астон Мартин» до $ 2-2,6 млрд.

По словам одного из инсайдеров, о сделке, как ожидается, будет объявлено в ближайшее время.

В рамках своих инвестиций HPS, как предполагается, согласилась рефинансировать задолженность «Астон Мартин», связанную с их новым технологическим кампусом в Сильверстоуне.

Источник, близкий к акционерам «Астон Мартин», сообщил, что новые инвесторы приобретут от 20% до 25% AMR GP Holdings Limited, материнской компании команды.