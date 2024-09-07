В «Астон Мартин» рассказали о ходе строительства новой базы

Пресс-служба «Астон Мартин» рассказала о ходе строительства технологического кампуса команды в Сильверстоуне.

«Астон Мартин» завершает строительство последних двух зданий своего кампуса. Первая фаза строительства была завершена в июле прошлого года, некоторые отделы уже работают там. В первом здании размещаются конструкторский офис команды, инженерные, производственные, коммерческие и производственные помещения.

Здания номер два и три сейчас близки к эксплуатации. В здании два разместятся новый гоночный симулятор, ресторан, тренажёрный зал и пространство для мероприятий. В то время как в здании три разместятся наша новая аэродинамическая труба и цеха, в которых наши инженеры и конструкторы будут разрабатывать машины.

«Большинство деталей аэродинамической трубы уже прибыло на базу. Но само здание ещё достраивается, и как только оно будет готово, команда сможет быстро установить и настроить аэродинамическую трубу», — рассказала пресс-служба команды.