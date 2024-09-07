Шарль Леклер заявил о своём желании проехать «24 часа Ле-Мана»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о своём желании выступить в легендарном суточном гоночном марафоне «24 часа Ле-Мана».

«Я действительно хочу когда-нибудь поучаствовать в гонке в Ле-Мане.

Индианаполис [Инди-500] — это не то, о чём я сейчас мечтаю. Может быть, когда-нибудь потом.

Но Ле-Ман — это определённо одна из гонок, в которой я очень хочу однажды принять участие. Так что, да. Я не знаю, когда, но надеюсь, скоро», — приводит слова Леклера Last Word on Sports.

За последнее десятилетие в «24 часах Ле-Мана» принимали участие лишь несколько действующих гонщиков Формулы-1. В нынешнем пелотоне только Фернандо Алонсо и Нико Хюлькенберг выигрывали эту гонку.

Преимуществом Леклера перед другими гонщиками Формулы-1, желающими участвовать в Ле-Мане, может стать то, что у «Феррари» уже есть заводская команда в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Это сделало бы организацию его выступления в Ле-Мане относительно простой.